YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit Belediyesinden at çiftliği çalışması

Edremit Belediyesinden at çiftliği çalışması



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediye Başkanlığının projeleri arasında yer alan 'At Çiftliği'nin yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü sahilindeki Köşk Mahallesi'nde 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 'At Çiftliği' yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı süren çiftliğin bulunduğu arazi üzerinde reglaj çalışmaları gerçekleştirildi. Akabinde temeli atılan ve son süratle devam eden çiftliğin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

At çiftliğinin yapımını yerinde inceleyen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, daire amirlerinden inşaat ile ilgili bilgiler aldı. İnşaat alanının bulunduğu yeri gezen Kaymakam Çiçekli, daha sonra işçilerle sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Çalışanlara 'iyi çalışmalar' dileğinde bulunan Çiçekli, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

(MSA-Y)



24.05.2017 14:40:29 TSI

NNNN