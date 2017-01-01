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Burhaniye'de alev alan tüp paniği



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Burhaniye'de bir iş yerinde tüpün aniden alev alması üzerine dışarı atılan tüp paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İş yerinde gaz kaçağı nedeniyle alev alan piknik tüpü çalışanlar tarafından dışarı atıldı. Dışarıda da yanmaya devam eden tüp haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının söndürülmesi üzerine mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

(BT)



24.05.2017 14:50:53 TSI

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