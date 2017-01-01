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Çaycuma ve Gökçebey'de mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - BEÜ Çaycuma ve Gökçebey Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Törenleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çaycuma Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Gökhan Öztürk, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaycuma Yüksek Öğrenim Kurumlarını Destekleme Derneği Başkanı Hayri Kandemir, Çanakçılar Şirketler Grubu Genel Müdürü Hasan Tuzcuoğlu, BEÜ Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Sevgi Kurtoğlu, akademik personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmalarına geçildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Akademik Yılı Mezunları adına Zeliha Ceylan, Çaycuma Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Akademik Yılı Mezunları adına Ayten Şenol Özçakır birer konuşma yaptı. Dereceye giren öğrencilerin konuşmalarının ardından Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Özer açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Yüksekokul müdürlerinin konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer de bir konuşma yaptı.

Özer konuşmasında şunları söyledi: "Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda yaklaşık 7150 öğrencimizi, Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı ve Çaycuma Meslek Yüksekokullarımızdan ise 925 öğrencimizi mezun etmenin, geleceğe uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün diplomalarını alacak olan sevgili öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Çaycuma Kampüsümüz son yıllarda hem fiziki yapısı hem de insan kaynakları açısından olağanüstü bir gelişmeye ve büyümeye tanık oldu. Çok sayıda yeni program açtık, öğrenci ve öğretim elemanı sayısında çok büyük artışlar gerçekleştirdik. Büyük çevre düzenlemeleri yaptık, yeni eğitim binaları ve laboratuvarları hizmete aldık. En son Çaycuma Kampüsümüzde faaliyet gösterecek olan Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu'nu kurduk. Benzer şekilde Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulunu da güçlendirmek için önemli projeleri birer birer hizmete almaktayız. İnşallah kampüslerimiz bu yatırımlarımızla önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü eğitim üsleri olacaklardır. Bu süreçte bize büyük destek olan Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Yurtbay'a, Çanakçı ailesine, TSO Başkanlarımıza, Ali Osman Odabaş'a, Çaycuma ve Gökçebey Yüksek Öğretim Kurumlarını Destekleme Derneklerine ve diğer hayırseverlerimize şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm bu süreçleri başarıyla yürüten Çaycuma MYO Müdürümüz sayın Hikmet Yazıcı'yı ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO Müdürümüz sayın Hasan Özer'i ve çalışma arkadaşlarını da kutluyor ve teşekkür ediyorum."

Tüm bölümlerde dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri protokol tarafından verildikten sonra mezun olan öğrenciler aynı anda kep fırlatarak sevinçlerini aileleri ile paylaştı.

(SÖ-SÖ-Y)



24.05.2017 16:37:57 TSI

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