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Model uçaklar minik öğrencilere anlatıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:45
Model uçaklar minik öğrencilere anlatıldı
Model uçaklar minik öğrencilere anlatıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "model uçak kursu" etkinliği düzenlendi.
Çocuk Üniversitesinde "Ben Buradayım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte model uçak ve model uçak yapımı hakkında bilgi verildi. Programın koordinatörlüğünü Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Dilara Vaizoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminden Büşra Bozanoğlu yaparken İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Atambay programa etkinlik sorumlusu olarak katıldı.
"Amacımız bilimle motivasyonlarını arttırmak"
Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Otlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının başarılı öğrencileri üniversiteyle tanıştırarak onların bilim ve sanatla motivasyonlarını arttırmak olduğunu söyledi. Otlu, önlerindeki süreçte öğrencilerin ilgi duyduğu, gelişimine faydalı olabilecek farklı konularda da pek çok etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirterek, etkinliğe Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen 20 öğrencinin katıldığını ifade etti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Atambay da çocuklara bir şeyler öğretmeyi çok sevdiğini kaydederek, "O yüzden ben de büyük bir hevesle kabul ettim. Modern uçak işinde fizik, matematik, kimya bilimleri var. Yani bu alanda fen bilimlerinin hepsini kullanıyoruz. Sonuçta yer çekimine karşı havada duracak bir şey yapıyorlar. Çokta güzel bilgiler kazanıyorlar. Şu ana kadar üniversite düzeyinde bilimsel bilgi olarak öğrendikleri bir sürü konu oldu. Küçük yaşta çocuklara böyle faydalı çalışmaların öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"Uçak kullanmayı öğrendiği zaman eliyle her şeyi yapabilir"
Model uçak becerisinin beyin ve el kondisyonu gerektiren bir beceri olduğunu ifade eden Atambay, "Onun yanında uçak yapma, imal etme, uçuşa hazırlama sırasında düşünme, tasarlama, önceden planlama el becerilerini de kazandırıyor. Tabii ki çocuk bir model uçak kullanmayı öğrendiği zaman eliyle her şeyi yapabilir ve çok daha düzgün işler başarabilir. Çocuk eğitim aldığında bilinçleniyor. Kendini başkalarına karşı korumayı öğreniyor. Etrafındaki arkadaşları bir şeye ihtiyaç duyduğunda onlara yardım ediyor. Yardım istemeyi öğreniyor. Bilgileri araştırıp, okuyup öğrenmeyi öğreniyor. Doğru bilgiyi öğreniyor. Çok ciddi bir birikim kazanıyor" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

24.05.2017 18:45:05 TSI
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