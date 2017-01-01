PAMEK kursiyerleri sertifikalarını aldı
(Fotoğraflı)
HATAY (İHA) - Payas Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'na (PAMEK) katılan 77 kursiyelere sertifikaları törenle verildi.
Bilgisayar kurslarından pasta yapımına, spordan dil eğitimine 150 farklı branşta eğitim imkanı sağlayan PAMEK bünyesinde açılan fotoğraf, aşçılık, ahşap boyama, bilgisayar kurslarını başarıyla tamamlayan 77 kişi sertifika almaya hak kazandı.
Belediye Başkanı Bekir Altan'ın da katıldığı törenle başarılı kursiyerlere sertifikalı verildi.
PAMEK'te 150 aktif kurs programında 1600 kursiyere eğitim verildiği belirtildi.
Ücretsiz meslek edindirme ve hobi kurslarında eğitim gören kursiyerler, "Payas İlçesinde Herkes Meslek Sahibi Olacak" parolası ile yola çıkan Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
(FRT-Y)
25.05.2017 10:18:27 TSI
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