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Mardin'de kitap şenliği düzenlendi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:11
Mardin'de kitap şenliği düzenlendi
Mardin'de kitap şenliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de "Kitap kurtları buluşuyor, kitabını al gel" adıyla kitap okuma şenliği düzenlendi.
Mardin Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen "Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım Projesi" kapsamında kitap kurtları buluşuyor, kitabını al gel' adıyla kitap okuma şenliği düzenlendi. Kitap okuma etkinliğinde Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Hüsamettin Oğuz ve oyuncu Cengiz Küçükayvaz, Mardinlilerle buluşarak kitaplar hakkında sohbet etti. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, bugüne kadar katıldığı en güzel programlardan biri olduğunu dile getirerek, "Mardinli gençlerin kitaplara olan bu ilgisi geleceğe daha umutla bakmamı sağladı" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlara kitap hediye edilip çeşitli ikramlar yapıldı. Etkinlik hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kitap okumanın önemine değinerek, "Mardin halkı ve öğrencilerimiz bir kez daha kitap okumanın önemini vurgulamış oldu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MSK-MP-Y)

25.05.2017 14:11:47 TSI
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