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Başkan Üzülmez'den sürpriz ziyaret



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ataevler Mahallesi'ndeki inceleme sırasında Osmangazi İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu.

Geleceğin teminatı çocukları sahiplenen ve ilçesinde çocuklar için yaptığı fiziki ve sosyal yatırımlarla takdir toplayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ataevler Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada Osmangazi İlkokulu sınıf öğretmeni Satu Gündoğdu'nun ricasını kırmayarak sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Plansız olarak Osmangazi İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencilerini ziyaret eden Üzülmez, sosyal bilimler dersinde işlenen "yerel yönetimler ve belediyelerin görevleri" konusunda öğrencilere rehberlik etti. Eğitime ve eğitim kurumlarına verdiği destek ile bilinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, öğrencilere önce kendisini ve belediyede yaptığı görevleri anlattı. Ardından 4. Sınıf öğrencilerinin "Belediyelerin görev ve sorumlulukları nelerdir?", "Nasıl belediye başkanı olunur?", "Belediyeler nerden kaynak alır?" gibi sorularını cevaplandırdı. Öğrenciler Başkan Üzülmez ile yaptıkları samimi ve yararlı sohbetten keyif alarak yeni ve önemli bilgiler öğrendiler. Bu sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti saklayamayan ve Başkan Üzülmez'den gördükleri sıcak ilgiye kayıtsız kalamayan öğrenciler, çocuksu coşkularıyla Üzülmez'e teşekkür ettiler.

Kartepeli miniklerle sohbet ederek enerji depolayan Başkan Üzülmez'e okul gezisinde eşlik eden Osmangazi İlkokul idarecileri de, okulları ve öğrenciler hakkında bilgi verdi. Başkan Üzülmez, "Bu plansız ziyaret, hem benim için hem de gördüğüm kadarıyla çocuklarımız için çok keyifli oldu. Yerel yönetimler konusu işlenen ders, interaktif bir derse dönüştü. Hepsi gözlerinden ışık saçan çocuklar. İçlerinden birini zamanı geldiğinde bizim yerlerimizi almış olarak görmeyi çok isterim. Yolları, bahtları açık olsun hepsinin" dedi. Başkan Üzülmez'i okul bahçesinde gören diğer öğrenciler ise başkanın etrafında toplanarak hatıra pozu verdiler. Geleceğin Kartepesini inşa etmek için çıktığı hizmet yolunda çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışan Başkan Üzülmez, öğrencilerin taleplerini de dinleyerek, mümkün olanların hepsi için Başkan sözü verdi. Başkan Üzülmez, okul ziyareti ardından mahalledeki inceleme gezisine devam etti.

(RFK-Y)



25.05.2017 14:13:40 TSI

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