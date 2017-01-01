YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Siyah Beyaz Bozüyük" fotoğraf sergisi ilgi odağı oldu

"Siyah Beyaz Bozüyük" fotoğraf sergisi ilgi odağı oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi tarafından düzenlenen "Siyah Beyaz Bozüyük" adlı fotoğraf sergisi sona erdi.

18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeni ile düzenlenen serginin açılışı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın da katılımıyla Şehir Müzesi'nin bahçesinde yapılmıştı. İki gün Şehir Müzesi ve Arşivi'nin bahçesinde sergilenen fotoğraflar 3 gün boyunca da Sarar AVM'de sergilenerek ziyaretçileri ile buluştu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören fotoğraf sergisinde Bozüyük'ün geçmiş yıllarına ışık tutan 40 adet fotoğraf sergilendi. Sergiyi ziyaret eden Bozüyüklüleri geçmiş yıllara götürerek nostalji yaptıran fotoğraf sergisini gençler de ilgi ve merakla ziyaret ederek fotoğrafları inceledi.

(FSİ-MET-Y)



25.05.2017 16:53:33 TSI

NNNN

