YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afyonkarahisar'da şehir içi ulaşımda yeni dönem

Afyonkarahisar'da şehir içi ulaşımda yeni dönem

- Kentte 24.00 ile 06.00 saatleri arasında 3 farklı noktada gece seferleri yapılacak

- Nöbetçi araçlar gece kentin neredeyse tamamını dolaşacak



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi Özel Halk Otobüsleri firması aldığı karar ile kentteki şehir içi ulaşımdaki üç güzergahta gece saat 24.00'dan sabah 06.00'ya kadar nöbetçi araç çalıştıracak.

Şirketin Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış, yeni uygulamaya geçecek gece seferleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Uygulama kararının gelen talepler üzerine alındığını ifade eden Satılmış, "Özel Halk Otobüslerimizin seferleri normalde 06:30'da başlıyor ve gece 24.00'de bitiyordu. Ancak halkımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda 24:00'den itibaren sabah 06:00'ya kadar saat başı olmak üzere gece seferlerimiz başladı. Bu seferlerimiz otogardan başlayarak üç güzergah üzerinden faaliyet gösterecek. Gece seferlerinin güzergahları ise şu şekilde olacak:

1'nolu güzergah başlangıcı; Yeni Otogar-yeni hastane-Uydukent-1. Köprü-Fen Lisesi Işıkları-Zafer Dilek Siteleri-Afyon Ekmek-Maliye-Stadyum kavşağı-Ordu Bulvarı-Yeşilyol-Sanat Okulu(Trafo)-İmaret-PTT-Park Önü-Mecidiye-Yeni Otogar içi (son durak).

2'nolu güzergah başlangıcı; Yeni Otogar içi-ANS Kampüsü-Destina Hatun Öğrenci Yurdu-Erenler 1. yoldan veterinerlik kampüsü çıkışı-Otogar Dönüşü (son durak).

3'nolu güzergah başlangıcı ise; Yeni Otogar-Yeni hastane-Filli kavşak-Maliye-Stadyum-Pak Afyon-Diş Hastanesi-Karayolları-Adliye-Ataköy kavşağı-Şuhut kavşağı (son durak) dönüş aynı güzergahtan yapılacaktır" diye konuştu.

(GC-



25.05.2017 16:55:21 TSI

NNNN

