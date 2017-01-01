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Şehit Kemal Ay Lisesinde mezuniyet sevinci



(Fotoğraflı)



Arslan Altındiş

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesinden mezun olan 32 öğrenci okulda düzenlenen mezuniyet töreniyle kep attılar. Okul Müdürü İsmail Altunışık, bu yıl okullarından 20 öğretmenin görev yaptığını ve 122 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirterek, "Bunların içinden 32 öğrencimiz mezun oldu. Veliler, sizlerden aldığımız emanetlerinizi kendinden emin, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü yaşamı seven, yaşatmayı görev bilen sevgi dolu bireyler olarak sizlere büyük bir mutluluk ve heyecan içinde sizlere takdim ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından okul birincisi Yasemin Uzdemir'in yaş kütüğüne isim plaketi çakmasının ardından mezuniyet pastası kesildi ve mezun öğrenciler keplerini havaya atarak kutlama yaptı.

(CKT-MET-Y)



25.05.2017 17:02:41 TSI

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