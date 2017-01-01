ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Her zaman yanınızdayız projesi Ekibişıhlı ve Yaylacık Mahallesindeydi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:36
Her zaman yanınızdayız projesi Ekibişıhlı ve Yaylacık Mahallesindeydi
Her zaman yanınızdayız projesi Ekibişıhlı ve Yaylacık Mahallesindeydi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen "Her Zaman Yanınızdayız" isimli sosyal sorumluluk projesi, çalışmalarına köylerde de devam ediyor.
Son olarak Şıhlı ve Yaylacık Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekip, program dâhilinde diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yürütüleceğini belirtti.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bu projenin hayata geçirilmesi ile Develimiz güzel bir hizmete kavuşmuştur. Bizler bu toplumda yaşıyorsak ve hele de yönetici konumundaysak herkese sahip çıkmak zorundayız. Bu proje kapsamında Develimizdeki tespit ettiğimiz ve edilecek olan kendi kişisel bakımını yapamayacak durumdaki, yaşlı, engelli, yetim ve bakıma muhtaç hemşerilerimizin kişisel bakımları yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca uzmanlar eşliğinde ruhsal destek de sağlanarak, hayata dair moral ve motivasyonlarını artırarak her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olan bu projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurum ve şahıslara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
(SK)

25.05.2017 17:36:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
Köpeğine çarpan kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 8 yıl hapis
YEREL

KÖPEĞİNE ÇARPAN KİŞİNİN CEP TELEFONUNU GASBEDEN SANIĞA 8 YIL HAPİS

FETÖ sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Etik Kurulundan Vali Kamçı'ya ziyaret
YEREL

ETİK KURULUNDAN VALİ KAMÇI'YA ZİYARET
Talas'ta emlak vergisi mesaisi
YEREL

TALAS'TA EMLAK VERGİSİ MESAİSİ
Köpeğine çarpan sürücüyü gasp eden sanığa 8 yıl hapis
YEREL

KÖPEĞİNE ÇARPAN SÜRÜCÜYÜ GASP EDEN SANIĞA 8 YIL HAPİS
Cep telefonlarında by lock ve eagle çıkan sanıklara hapis cezası
YEREL

CEP TELEFONLARINDA BY LOCK VE EAGLE ÇIKAN SANIKLARA HAPİS CEZASI
Develi'de Aile İçi İletişim Semineri Yapıldı
YEREL

DEVELİ'DE AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ YAPILDI
FETÖ sanığı akademisyenlere hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIĞI AKADEMİSYENLERE HAPİS CEZASI

Ramazan sokağı açılıyor
YEREL

RAMAZAN SOKAĞI AÇILIYOR
Yahyalılı kadınlara aile içi iletişim semineri
YEREL

YAHYALILI KADINLARA AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERİ
Develi'de görsel sanatlar sergisi düzenlendi
YEREL

DEVELİ'DE GÖRSEL SANATLAR SERGİSİ DÜZENLENDİ
Başkan Palancıoğlu'ndan bilime yön veren iki bilim adamına tebrik
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN BİLİME YÖN VEREN İKİ BİLİM ADAMINA TEBRİK
Belediye fırını &quot;eski usül&quot; ekmek üretecek
YEREL

BELEDİYE FIRINI "ESKİ USÜL" EKMEK ÜRETECEK
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 64. Olağan Genel Kurulu başladı
YEREL

KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 64. OLAĞAN GENEL KURULU BAŞLADI
Kent Ekmek Üretim Tesisleri açıldı
YEREL

KENT EKMEK ÜRETİM TESİSLERİ AÇILDI
Kayseri Tabip Odasından Kınama
YEREL

KAYSERİ TABİP ODASINDAN KINAMA
Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN VERGİ ÇAĞRISI
Ramazan'da 1970'lere götürecekler
YEREL

RAMAZAN'DA 1970'LERE GÖTÜRECEKLER
KAYSO Heyeti TOBB'un 73. Genel Kuruluna Katıldı
YEREL

KAYSO HEYETİ TOBB'UN 73. GENEL KURULUNA KATILDI
Eski HDP İl Başkanına PKK/KCK propagandasından gözaltı
YEREL

ESKİ HDP İL BAŞKANINA PKK/KCK PROPAGANDASINDAN GÖZALTI
Turan ve Sarımsaklı Dayanışma Grubu Melikgazi Belediyesi'ni Ziyaret etti
YEREL

TURAN VE SARIMSAKLI DAYANIŞMA GRUBU MELİKGAZİ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Kayseri'deki avukatlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ AVUKATLARA YÖNELİK FETÖ/PDY OPERASYONU
Gesi Cumhuriyet Mahallesi asfaltlanıyor
YEREL

GESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ASFALTLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!