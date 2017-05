YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Her zaman yanınızdayız projesi Ekibişıhlı ve Yaylacık Mahallesindeydi

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen "Her Zaman Yanınızdayız" isimli sosyal sorumluluk projesi, çalışmalarına köylerde de devam ediyor.

Son olarak Şıhlı ve Yaylacık Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekip, program dâhilinde diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yürütüleceğini belirtti.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bu projenin hayata geçirilmesi ile Develimiz güzel bir hizmete kavuşmuştur. Bizler bu toplumda yaşıyorsak ve hele de yönetici konumundaysak herkese sahip çıkmak zorundayız. Bu proje kapsamında Develimizdeki tespit ettiğimiz ve edilecek olan kendi kişisel bakımını yapamayacak durumdaki, yaşlı, engelli, yetim ve bakıma muhtaç hemşerilerimizin kişisel bakımları yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca uzmanlar eşliğinde ruhsal destek de sağlanarak, hayata dair moral ve motivasyonlarını artırarak her zaman yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olan bu projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurum ve şahıslara tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

