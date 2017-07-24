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MÜSİAD'dan Vali Kaban'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyarette konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan, Vali Kaban'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Malatya'nın ekonomisini kalkındırmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise, bir şehrin ticaretinin büyümesinin çok önem taşıdığını ifade ederek, "MÜSİAD bu anlamda çok büyük bir görev yürütüyor. Anadolu'nun ticareti MÜSİAD gibi kuruluşların çabalarıyla bir yerlere geliyor. Bu noktada ülkenin kalkınmasında topyekun bir çabaya ihtiyaç var. Bu çabalar da böyle bir araya gelişlerle ve tek çatı altında toplanmayla olur. Ben bu anlamda çabalarından dolayı bütün MÜSİAD üyelerine ve yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.

(BT-LO-Y)



24.07.2017 16:36:08 TSI

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