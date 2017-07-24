ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GMİS yönetimi, TTK'da göreve atanan yöneticileri ziyaret etti

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:55
GMİS yönetimi, TTK'da göreve atanan yöneticileri ziyaret etti
GMİS yönetimi, TTK'da göreve atanan yöneticileri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) göreve yeni atanan kurum yöneticilerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, TTK Genel Müdürlüğü görevine atanan Muharrem Kiraz'ı, TTK Edüt, Plan-Proje ve Tesis Daire Başkanlığı'na atanan Ejder Erbay'ı, TTK Personel Daire Başkanlığı'na atanan Akşin Kaymak'ı, TTK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'na atanan Yesari Sezgin'i ve İşletmeler Daire Başkanı Tevfik Baş'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundular.
GMİS Heyeti ziyaretlerde yeni atanan TTK yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundular.
(SÖ-SÖ-Y)

24.07.2017 17:56:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Uysal 24 Temmuz basın bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN UYSAL 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMINI KUTLADI
BEÜ'den Zonguldak'a büyük katkı
YEREL

BEÜ'DEN ZONGULDAK'A BÜYÜK KATKI
LÖSEV &quot;İyilikler tırı&quot; Kdz. Ereğli'ye geldi
YEREL

LÖSEV "İYİLİKLER TIRI" KDZ. EREĞLİ'YE GELDİ
Zonguldak ormanlarının gizli hazineleri gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL

ZONGULDAK ORMANLARININ GİZLİ HAZİNELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR