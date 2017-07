YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MAGİDER, Manisalı üreticilerle OSB'deki fabrikaları buluşturdu

MANİSA (İHA) - Manisa'da yine bir ilke imza atan Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) üyeleri organize sanayi bölgesindeki fabrikalarla Manisalı üreticileri bir araya getirdi.

MAGİDER Manisalı üreticiler ile Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi devlerinin temsilcileri ile bir ara getirdi. Yapılan organizasyonun seri hale dönüştüreceklerini dile getiren MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, "Manisa'da üretilen ürünlerin Manisa sanayisine tanıtımı amacıyla yaptığımız tanışma toplantılarının ilkini gerçekleştirdik. Her üç ayda bir seri olarak yapılacak bu faaliyetimizin Manisa ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların kaynaşması için önemli bir adım olduğunu biliyoruz. İlk kez yapılmış olmasına rağmen ilginin yoğun olduğunu ve katılan her iki tarafında olumlu sonuçlar aldığını gördük. Bu sadece Manisa'da değil, sanayisiyle anılan tüm şehirlerde gerçekleşiyor ve önemli network oluşturuyor. Destek veren tüm satın alma departmanı sorumlusu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tanışma toplantısına katılan Whirlpool Teknik Satın Alma Sorumlusu Sinan Pınar, Manisa'nın sanayileşme alanında hızla ilerlediği, günden güne yeni firmaların Manisa sanayisini tercih ettiği bu dönemde yan sanayi tedarik zincirinin düzgün ticari temellerde millileşmesini ve Manisalı girişimci iş adamlarıyla büyümesini desteklediklerini belirtti. Pınar ayrıca MAGİDER'in öncülük ettiği bu toplantıların kapsamlarının arttırılarak tekrarlanmasının hem fabrikalar hem de Manisalı iş adamları için bir fırsat olacağını dile getirdi.

Toplantıya katılan Güçlü İş Güvenliği Pazarlama Müdürü İsmail Peynirci, "Manisa sanayisinin büyüklüğü ve büyüme hızının maddi olarak ilimize faydasının artması ve pazarın başka illerdeki tedarikçilerindense Manisa'nın yerli halkının kalkınmasında ve firmaların kolay ve ulaşılabilir hizmet almasında derneğin vermiş olduğu güven ile birlikte bu payın ilimizde kalmasına katkıda sağlayacaktır. Tedarikçi yatırımcılar için güvenli ve kolay ulaşılabilir olmasından dolayı tercih sebebi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tanışma toplantısından memnuniyetini ifade eden dünya üzerinde 22 fabrikaya sahip Ferrero çikolata fabrikasının Satın Alma Departmanı Sorumlusu Deniz Arslan, "Biz satın alma departmanlarının en büyük iki sorunu zaman sıkıntısı ve tedarik edeceğimiz ürünlerin kalite açısından güvenilirliğidir. Bu konuda Manisalı üreticilerle daha kaliteli ve hızlı çalışma fırsatı bulacağımıza inanıyorum. MAGİDER gibi kurumsal bir yapının bu organizasyona öncülük etmesi de ayrı bir güven veren unsur oluyor. Tüm MAGİDER ailesine teşekkür ederiz" dedi.

Toplantıya, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinden katılan Nilbatu Gıda Fabrikası Şirket Genel Müdürü Mustafa Akçay, "Bizim sanayi bölgemiz İzmir'e 60 kilometre, Manisa'ya 60 kilometre. Bu mesafeyi kat edeceksek üretimde ve fabrikada kullanacağımız ürünlerimizi Manisa'dan tedarik ederiz. Manisa'nın kalkınmasının daha önemli olduğunun düşünüyoruz. MAGİDER gibi güvenli bir kurum bu organizasyona öncülük ettiği için teşekkür ederiz. Biz Kemalpaşalılar olarak her toplantıya artarak katılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

25.07.2017

