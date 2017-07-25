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Kilis'te gaspçılar yakalandı

25 Temmuz 2017 Salı, 17:23
Kilis'te gaspçılar yakalandı

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, iki ayrı gasp olayına karışan iki kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Ekrem Çetin Mahallesi Hidayet Sokak üzerinde Suriye uyruklu İ.E.(44) isimli vatandaşın 350 TL'sinin gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada, daha önceden de benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.S.(36) ismine ulaşıldı. Şüpheli M.S. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İkinci olayda ise Nemika Caddesi üzerinde Suriye Uyruklu bayan şahıs K.M.'nin telefonunun gasp edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.T'yi (34) yakalayarak gözaltına aldı. Suriyeli bayanın telefonunu gasp eden Y.T'nın üzerinde gasp ettiği telefon bulundu.
İfadesi alınan Y.T. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
(MAD-SD-Y)

25.07.2017 17:24:57 TSI
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