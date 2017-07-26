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Antalya "Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA)- Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürütülen "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi ve desteğiyle başlatılan ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu koordinatörlüğünde yürütülen "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesi devam ediyor. Proje kapsamında ilk olarak

Uygulama oteline gelen 5 - 6 - 7 - 8. Sınıf öğrencisi 43 çocuk yemek yedi. Yemek sırasında, Türkiye İşbirliği Kooperasyon Ajansı'nın (TİKA) turizm alanında eğitim almaları için getirdiği Gine Cumhuriyeti vatandaşlarıyla karşılaşan çocuklar onlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

Daha sonra Antalya Akvaryumda ki gezi programına geçen çocuklar, Wildpark bölümündeki yılan, kertenkele, timsah gibi sürüngenleri ve böcek türlerini inceledi. Oceanride XD sinemasında dünya denizlerini anlatan filmi izleyen çocuklar, Kar Dünyası'nda kaydı. Son olarak Dünyanın en büyük tünel akvaryumunu gezen çocuklar su altı dünyasının canlılarını inceleme fırsatı buldu.

(SÇ-SÇ-Y)



26.07.2017 12:38:08 TSI

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