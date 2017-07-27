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Vali Ustaoğlu'ndan 'beş minare' açıklaması

- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu:

- "Türkülere konu olmuş Bitlis'in beş minaresini göremiyorum"



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis'te beş minare olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyleyerek, "Türkülere konu olan Bitlis'te beş minareyi göremiyorum" dedi.

Belediyeye ait 'Seyir Terasına' çıkan Vali Ustaoğlu, uzun zamandan beri yapılması gündemde olan Bitlis'in Dere Üstü Projesinin çok yakın bir zamanda hayata geçeceğini ifade etti. Bitlis'in çarpık kentleşme ve plansız yapılaşmayla güzelliğinin kaybolduğunun farkında olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "Bu proje ile Bitlis'in modern, otantik ve tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız. Gerçekten Bitlis'in günümüze kadar ulaşan tarihi yapılarının gün yüzüne çıkamamış olması benim için de, değerli Bitlis halkı için de, turizmciler için de büyük bir kayıptır. Şehrin içinden akan bir Bitlis Deresi var, ancak hak ettiği değer verilmediği için o güzellikten gözlerimiz mahrum kalıyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Bitlis'te beş minarenin olduğunu herkes bilir ve de size sorarlar. Ben şu an Bitlis'te türkülere konu olmuş, Bitlis'in sembolü beş minareyi göremiyorum. Yanlış şehirleşmenin, çarpık kentleşmenin, plansız yapılaşmanın yol açtığı görüntü kirliliğinin sonuçları beni derinden üzen bir durum. Bitlis'in kaderinin Dere Üstü Projesi ile değişeceğine inanıyorum, inandığım için de bu projenin hızla gerçekleştirilmesi için kaynaklarımızı seferber ettik. Bir iki yıl içerisinde de kadim kent Bitlis'imizin hak ettiği değere, gerçek kimliğine, içinde saklı tuttuğu güzelliğini ortaya çıkararak kavuşturacağız. Bu şehir, bu halk buna layık ve bu kent yıllarca beklediği bu intibaya yakın zamanda da kavuşacaktır. Bunları gerçekleştirirken de halkımızın yanımızda olduğunu, destek verdiğini biliyoruz. Özellikle halka çok yakın olan muhtarlarımız ile de topyekûn el ele vererek bunu başarabileceğimize inancım tamdır. Tüm ihtişamıyla şehrin ortasında duran tarihi Bitlis Kalesinin çevresinden akan Bitlis Deresinin o göz alıcı, heyecan verici ve aynı zamanda modern ve otantik görünüme kavuşacak Bitlis'i sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu da çok değerli Bitlis halkı ile başaracağıma inancım tamdır" dedi.

(VO-MSA-Y)



27.07.2017 09:16:16 TSI

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