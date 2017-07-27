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Kıraathaneler de sıcaktan etkilendi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:59
Kıraathaneler de sıcaktan etkilendi
Kıraathaneler de sıcaktan etkilendi

(Fotoğraflı)

Murathan Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Sıcak havaların etkisini iyice göstermesi, vatandaşların uğrak mekanlarından kıraathanelerin de boş kalmasına neden oluyor.
Eskişehir'de yaklaşık 44 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan Alaattin Çiftçi, sıcak havaların kendilerini de etkilediğini belirtti. Çiftçi, "Eskişehir, son dönemde bunaltıcı derecede sıcak. Tabi bundan bizler de olumsuz yönde etkileniyoruz. Kıraathaneye gelen insanların çoğu emekli vatandaşlar. Tabi onlar da bir yaştan sonra bu sıcak havalarda kapalı alanlarda hapsolmak istemiyorlar. Kıraathane önlerinde çardak tarzı bir yapıya izin verilse hem onlar rahat eder hem de işletme sahipleri satışlarını iki katına çıkartır" şeklinde konuştu.
(MUR-AS-Y)

27.07.2017 10:01:59 TSI
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