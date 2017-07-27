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Vali Çınar, Alaplı Belediyesi'ni ziyaret etti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:44
Vali Çınar, Alaplı Belediyesi'ni ziyaret etti
Vali Çınar, Alaplı Belediyesi'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Alaplı ilçesini ziyaret etti.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Alaplı'ya geldi. Vali Çınar, Alaplı Kaymakamlığını ve Alaplı Belediyesini ziyaret etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret eden Vali Çınar, belediye çalışmaları hakkında bilgiler alarak Başkan Tekin ile görüş alış verişinde bulundu.
Vali Ahmet Çınar'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Göreve geldiğimden bu yana ilk defa bir Valimiz Belediyemizi ziyaret etti. Bu nedenle son derece mutluyum sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.
Belediyenin çalışmalarıyla ilgili olarak da Vali Ahmet Çınar'ı kısaca bilgilendiren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemize hizmet edebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle daha çok hizmetler yapacağız. Göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalarla ilçemizi sosyal bir ilçe konumuna dönüştürdük. Özellikle, sahildeki çalışmalarımız ilçemizde yaşayanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkıda bulundu. Artık, ilçede halkımız, sosyal ihtiyaçlarını gidermek için çevre ilçelere gitmek zorunda kalmıyor. Sahilde yaptığımız ailepark, ilçemiz sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılıyor ve her gün dolup taşıyor. Sosyal alanları daha da genişletip, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Tekin'e çalışmalarında başarılar dileyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "Şehrin sorunları biliyoruz. Beraber istişareler yaparak hep birlikte çözeceğiz. Neticede, hepimiz halkımıza hizmet edebilmek için çalışıyoruz" dedi.
Ziyaretin sonunda Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Vali Ahmet Çınar'a Atatürk tablosu ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeler verdi.Vali Ahmet Çınar, beraberindekilerle birlikte daha sonra Alaplı Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Çınar, son olarak da Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
(EY-SÖ-Y)

27.07.2017 11:46:18 TSI
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