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Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nden eğlenceli etkinlik

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:54
Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nden eğlenceli etkinlik
Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nden eğlenceli etkinlik

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, 5-8 yaş arası üyelerine yönelik dikkat ve eşgüdüm arttırma etkinliği gerçekleştirdi.
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Çocuk Kulübü üyesi çocuklar, kum boyama etkinliğine katıldı. Kum boyamanın ardından geleneksel çocuk oyunlarından "Yağ Satarım Bal Satarım" oyununu oynayan çocuklar, hem keyifli bir gün geçirdi hem de eğitici faaliyetlerde bulunmuş oldu. Çocuklar, kum boyama etkinliğinde yaptıkları çalışmaları anne-babalarına hediye etti.

Her çarşamba farklı bir etkinlik yapılıyor
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nden yapılan açıklamada, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinliklerin her çarşamba günü Çocuk Ruh Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildiği ve etkinliğe uygun yaş grubundaki Çocuk Kulübü üyelerine kısa mesaj yoluyla çağrıda bulunulduğu belirtildi.

"Çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı yapıyoruz"
Çocuk Kulübü'nü son derece önemsediğini dile getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 7 binden fazla üyesi ile şu anda Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütü konumunda. Belediye olarak çocuklarımıza yönelik projeleri çok önemsiyoruz. Çocuk Kulübümüz de bu projelerin en büyüklerinden biri. Çocuklar için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini mutlaka değerlendirmeye almak durumundayız. Bu sebeple kurduğumuz Çocuk Ruh Sağlığı Merkezimizde çocuklarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenleyerek hem onların ruhsal gelişimlerini izleyebiliyor, hem de bu gelişime katkıda bulunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün çocuklarımız Çocuk Kulübü'ne üye olmalı"
Süleymanpaşa sınırları içinde yaşayan tüm çocukların Çocuk Kulübü'ne üye olmasını umduğunu sözlerine ekleyen Başkan Eşkinat, "Çocuk Kulübümüzün bütün etkinlikleri tamamen ücretsiz olarak yapılıyor. Çok fazla etkinliğe imza atıyoruz ve çocuklarımız bu etkinliklerde hem eğleniyor, hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Buradan anne babalara seslenmek istiyorum. Hala üye olmamış çocuklarımız varsa mutlaka Çocuk Kulübü'ne çocuklarını kaydettirsinler" çağrısında bulundu.
Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'ne üye olmak isteyen çocuklar, Süleymanpaşa internet adresindeki formu doldurarak üyeliklerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak No:6 adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmet binasına şahsen gelerek de başvuru yapılabileceği ve Çocuk Kulübü ile ilgili detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.
(HLD-MK-Y)

27.07.2017 12:55:39 TSI
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