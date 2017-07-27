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Darülaceze heyeti Düzce'de



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Darülaceze Kurumu Başkanı Hamza Cebeci ile beraberindeki 40 kişilik heyeti Düzce'de ağırladı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile bir araya geldi. Başkan Keleş ve Darülaceze heyeti önce Samandere'de düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı. Düzce Belediyesi Samandere Sosyal Tesislerini gezen heyet daha sonra Düzce Belediye Başkanlığı meclis salonunda Başkan Mehmet Keleş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Düzce'de yaşanan hızlı değişim ve gelişim üzerine konuşan Başkan Keleş "Düzce iki büyük metropol arasında yer alan aslında varoluşu bakımından büyük şansa sahip bir memleket. Sanayi alanında son zamanlarda ortaya çıkan gelişimden ziyade biz aslında Düzce'nin Konuralp ile bir tarih turizmi, Akçakoca ile bir deniz turizmi ve hatta yaylaları, şelaleleri ve dereleri ile doğa turizminde hatırı sayılır bir noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Darülaceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci, hemşerimiz, değerli ağabeyimiz ve beraberinde bizleri burada yalnız bırakmayan Darülaceze çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biz de Düzce Belediyesi olarak yaşlılarımıza, engellilere, çocuklarımıza ve hatta bütün vatandaşlarımıza gereken özeni ve ilgiyi göstermek adına her geçen gün projeler geliştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi de Türkiye'ye model olan, pilot il olarak Düzce'de uygulanmaya başlayan ve yüksek başarı oranlarına imza atan Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleridir. Bu proje sayesinde evde bakıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımız için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Ayrıca 60 Yaş ve Üzeri Yaşam Merkezimizde yaşlılarımızı rehabilite etmek için gerekli tüm alt yapıyı oluşturduk. Sosyal yaşamın devamını en iyi şekilde sağlamak ve hatta desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bizleri onurlandıran Türkiye'nin en eski, önemli ve kapsamlı sosyal girişimi olan Darülaceze'nin Başkanı Sayın Hamza Cebeci ve ekibine tekrar çok teşekkür ediyor, hoş geldiniz sefa getirdiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Darülaceze Kurumu tanıtım videolarının izlenmesi ile devam eden toplantıda söz alan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de İstanbul'da kurulması planlanan ve projesi hazırlanan "Sosyal Yaşam Şehri" hakkında bilgiler vererek "aslında böyle kurumlara gerek duyulmamasını, ihtiyaç olmamasını dileriz. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda en yüksek performansla çalışmasını sağlamak üzere başkanlığını yürüttüğüm bu kurumda biz misafirlerimizin mutlu olması için uğraşıyoruz. Kurumumuza yapılan bağışların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kurum gelirlerinin artırılması için çalışıyoruz. Çünkü gelirlerin artması demek daha fazla talebi karşılayabilmek demektir. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da özel ilgisi sayesinde ki ona da buradan şükranlarımızı sunuyoruz, Türkiye'de ilk kez sosyal yaşam şehri kuruyoruz. Bakıma muhtaç her vatandaşımıza hizmet verecek alanın projesi hazırlandı ve yer teslimi de yapıldı. En kısa sürede hayata geçireceğiz inşallah. Burada bize bu ilgiyi gösteren başta Başkanımız Mehmet Keleş olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Heyet Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile birlikte Düzce şehir merkezi ve 15 Temmuz Şehitler Parkını ziyaret ederek parkta bulunan Konuralp Bey Çeşmesini incelemesi ile ziyaret sona erdi.

(AY)



27.07.2017 13:04:19 TSI

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