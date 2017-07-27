YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'da bütün mezarlıklara Büyükşehir eli değdi

Konya'da bütün mezarlıklara Büyükşehir eli değdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçe ve 752 yeni mahallede bulunan bin 614 mezarlıkta düzenli olarak temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi yaparken, bazı ilçelerde yeni mezarlıklar da oluşturuyor.

Büüyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçe ile mahalle olan 752 köy ve beldede bulunan bin 614 mezarlığa hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesinin, bu mezarlıklarda temizlik ve bakım hizmetlerinin yanı sıra envanter çalışması yaparak Mezarlık Bilgi Sistemi'ni yaygınlaştırdığı belirtilerek, "Konya il sınırları içerisinde; 112 tanesi şehir merkezi, bin 502 tanesi ilçe ve mahallelerde olmak üzere toplam bin 614 mezarlıkta hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, mevcut mezarlıkların çevre düzenleme, ağaçlandırma, parselasyon, istinat duvarı yapımı gibi çalışmalarını yapıyor. Her yıl bahar ve yaz aylarında mezarlıklarda otları temizleyen ve düzenleme yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yılki çalışmaları Kurban Bayramı öncesinde tamamladı. İhtiyaca göre ilçelerde yeni mezarlıklar da oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Çumra merkez, Beyşehir merkez, Akşehir merkez ve Yunak Harunlar'da yeni mezarlık alanlarını hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk uygulamalardan olan Konya Mezarlık Bilgi Sistemi'ni (KONMEB) Konya merkezin ardından 28 ilçe merkezinde bulunan 120 mezarlıkta hizmete sunarak 175 bine yakın mezarın bilgileri sisteme aktardı. KONMEB ile vatandaşlar vefat eden yakınlarına ait mezarlık bilgilerine mezarlıkların girişlerine konulan dokunmatik ekranlı interaktif kiosklardan, konmeb.konya.bel.tr adresinden, ayrıca Mobil Mezarlık Bilgi Sistemi ile de akıllı telefonlardan ulaşabiliyor. Mezarlık girişlerindeki bilgisayarlardan alınan kroki çıktısı sayesinde mezar fotoğrafı, mevtaya ait bilgiler ve mezarın konumunu gösteren kroki görülebiliyor" denildi.

(İHA-FM-Y)



27.07.2017 14:04:08 TSI

NNNN

