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Çanakkale İŞKUR'da girişimcilik kursları devam ediyor



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Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Tunada Eğitim Hizmetleri arasında hizmet alım yöntemiyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitim protokolü imzalandı.

Protokolü Çanakkale İŞKUR adına İl Müdür Ali Çalışkan, Tunada Eğitim Hizmetleri adına Faruk Kartal imzaladı. Atılan imzaların ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, "2017 yılının başından itibaren 18 girişimcilik kursu düzenledik. Bundan sonrası için Tunada Eğitim Hizmetleri Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında 2017 yılının Ağustos - Aralık aylarını kapsayan 20 kurs düzenlenecek olup toplamda 500 kişiye Girişimcilik Belgesi verilmesi planlanıyor. İlk eğitimler Ağustos ayında başlayacak olup, kurslar için başvurular İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen yapılabileceği gibi www.iskur.gov.tr web adresinden de yapılabilecek.Kursiyer seçmeleri ilan edilecek tarihlerde İŞKUR İl Müdürlüğünde mülakatla yapılacak.Çanakkale merkez ve ilçelerde açılacak kursların tarihleri daha sonra ilan edilecek olup konuyla ilgili detaylı bilgi İŞKUR il Müdürlüğümüzden alınabilir.Eğitim almaya hak kazananlardan sigortası olmayan kursiyerler günlük 20 TL cep harçlığı ödenecek ve iş kazası meslek hastalığı primleri ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından yatırılacaktır. Eğitimi başarı ile tamamlayanlara Girişimcilik sertifikası verilecek, sertifikayı alan kursiyerler KOSGEB'e projeleri ile birlikte destek almak için başvurabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.

(UYC)



27.07.2017 15:19:35 TSI

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