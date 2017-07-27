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Başkan Eşkinat: "Asfaltsız yol bırakmayacağız"



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 3 aydır aralıksız sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çınarlı ve Hürriyet Mahallelerinde alt yapısı biten ve Süleymanpaşa Belediyesine devredilen bütün sokak ve caddelerde asfalt serim çalışmaları hızla bitiriliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Çınarlı Mahallesi Tandoğan Caddesi ve Tepe Değirmenler Caddeleri asfalt serimi yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 bin ton asfalt kullanılarak kaplanan Çınarlı Mahallesi'ndeki caddelerin sorunsuz şekilde vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtildi. Asfaltlama çalışmaları biten caddelerde yol çizgilerinin de çizilerek çalışmaların sonlandırıldığı öğrenildi.



Hürriyet Mahallesi'nde de çalışmalar sürüyor

Öte yandan, Hürriyet Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve Anıkıyı Çimen Sokak ile Çiğdem Deniz Sokak'ta asfalt serim çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra imara açılan bölgelerde yeni yol açma faaliyetleri de sürüyor. Gündoğdu Mahallesi'nde inşaatı süren Tema Park alanı yol açma çalışmalarında da son aşamaya gelindiği öğrenildi.



"Çınarlı tamam, sıra diğer mahallelerde"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Mayıs ayında başladığımız yol çalışmalarımızı cadde cadde, sokak sokak devam ettiriyoruz. 100. Yıl'da uzun yıllar sorunsuz kullanılacak caddelerimizi hizmete soktuk. Şu anda Çınarlı Mahallesi'ndeki ana caddelerimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Diğer mahallelerimizde devam eden alt yapı çalışmaları tamamlandıkça üst yapısı ile ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz. Süleymanpaşa'da asfaltsız yol bırakmayacağız" dedi.

(HLD-MK-Y)



27.07.2017 15:26:30 TSI

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