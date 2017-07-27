Korkuteli Jandarma'ya yeni komutan atandı
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Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Çağatay Diner görevine başladı.
Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mutluay Oskay'ın görevden ayrılmasıyla boşalan İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Teğmen Çağatay Diner atandı.
Hafta başı Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Diner, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" anlayışı ile görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.
(AD-Y)
27.07.2017 17:42:34 TSI
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