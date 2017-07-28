Gürsu'da üst yapılar tazeleniyor
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi, ihtiyaç duyulan sokaklarda üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında; asfalt, parke, bordür ve tretuvar çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Gürsu'nun ihtiyaçlarını cadde ve sokaklarda incelemeler yaparak ve halktan gelen taleplerle tespit ettiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediyemizin sahip olduğu imkanları en etkin şekilde kullanarak, ilçemizde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz" dedi.
Gürsu Kurtuluş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ve Dülder sokakta tretuvar, bordür ve parke yapımı devam ediyor.
(AÇ)
28.07.2017 16:18:10 TSI
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