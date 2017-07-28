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Van'da akaryakıt kaçakçılığı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu bin 250 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Saray İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince D-300 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçlarda yapılan aramada bin 250 litre motorin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olduğu tespit edilen M.K., S.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

(MSA-Y)



28.07.2017 16:55:27 TSI

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