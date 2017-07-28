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Gebeler Mahallesi hizmetten memnun



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MANİSA (İHA) - İçme suyu deposu yenilenen Gebeler Mahallesi sakinleri, altyapı dönüşümün de başlamasının ardından memnuniyetlerini dile getirerek artık daha sağlıklı su içtiklerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı sistemlerle su tüketmeleri için 2016 yılında 190 adet içme suyu deposunun bakım onarımlarını gerçekleştirdi. İçme suyu deposunun yenilendiği Kırkağaç ilçesine bağlı Gebeler Mahallesi'nin sakileri alt yapı dönüşümünün de başlamasıyla hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi. Mahalle sakinleri artık daha sağlıklı bir sistemle su tükettiklerini ifade ederek MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Gebeler Mahallesi sakinlerinden Mehmet Demirel, "Depomuzdaki yenileme çalışmaları çok güzel oldu. Memnunuz, suyumuz ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Köyümüzün içinden geçen hatta çok eskiydi ve patlaklar yaşanıyordu. O da '154 Mahalle Projesi' kapsamında yenilenecek. Yenilenince çok güzel olacak. Eski hali güzel değildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a mahallemize yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz" ifade etti.

Gebeler Mahalle Muhtarı Beytullah Çelikkaya, "Geçtiğimiz yıl içme suyu depomuz yenilenmişti. Yapılan çalışma sayesinde daha sağlıklı bir sistemle içme suyu tüketiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(SC-Y)



28.07.2017 17:38:38 TSI

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