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İstanbul Caddesi estetikle buluşuyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:16
İstanbul Caddesi estetikle buluşuyor
İstanbul Caddesi estetikle buluşuyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı-Terminal raylı sistem hattına yapılan 9 üst geçit, İstanbul Caddesi'nin çehresini değiştirecek.
Bursa'yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirilen toplam 9.4 kilometre uzunluğundaki 11 istasyonlu T2 Kent Meydanı - Terminal raylı sistem hattında inşaat hızla sürerken, istasyonlara yapılan üst geçitlerden biri şekillenmeye başladı. İstanbul Caddesi'nde ana iskeleti tamamlanan istasyondaki üst geçidi yerinde inceleyen Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, marka kent Bursa yolundaki çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti. Bu çalışmalardan en önemlisinin İstanbul Caddesi'nde yapılan düzenlemeler olduğunu kaydeden Başkan Altepe, hafif raylı sistem yatırımıyla bölgenin vizyon değişikliğine gittiğini belirtti. Artık Bursa'nın herhangi bir bölgesinde oturan vatandaşın hafif raylı sistemi kullanarak terminale gelebileceğini, yine terminalden şehir merkezi aktarmasıyla istenilen bölgeye rahatlıkla ulaşılabileceğini belirten Başkan Altepe, "Bize düşen, raylı sistemde mahalle beslemelerini çoğaltarak hattın verimli işlemesini sağlamak. İstanbul Caddesi'nde inşaat hızlı bir şekilde sürüyor. Bu çalışmaya büyük önem veriyoruz" dedi.
Caddenin kimliği değişecek
Cadde üzerindeki çevre düzenleme ve raylı sistem çalışmalarının hızla devam ettiğini, yaklaşık 1 yıl sonra bölgenin bambaşka kimliğe bürüneceğini söyleyen Başkan Altepe, İstanbul Caddesi'ne yürüyen merdiven ve asansörlü, farklı mimarideki üst geçitlerin büyük değer katacağını söyledi. Her bir üst geçidin özenle projelendirildiğini ve montajların başladığını kaydeden Başkan Altepe, çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Her istasyonun iki yakasında da yürüyen merdiven ve asansörlerin bulunacağını, yolcuların zorlanmadan bu imalatları kullanacağını söyleyen Başkan Altepe, "Kaliteli malzemelerle Bursa'nın İstanbul girişi ayrı bir önem kazanacak. Köprüler en kaliteli malzemelerle yapılıyor. Her biri ortalama 1.5-2 milyon TL'ye mal olan bu köprüler, şehrimize ayrı hava katacak. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

29.07.2017 11:16:30 TSI
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