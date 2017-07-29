Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Nihat Akyüz idaresindeki 34 JH 6918 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden Şahin Çötür idaresindeki 78 BE 765 plakalı otomobiller Balıklarkayası mevkiinde kavşağa dönüş yaparken çarpıştı. Kaza sonrası sürücü Çötür'ün idaresindeki otomobil yoldan çıkarak yön levhalarına çarparak durdu. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, yön levhalarına çarparak durabilen otomobildeki İbrahim Yavuz ile Ayşe Çötür ise yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Sağlık ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.
(YE-DK-Y)
29.07.2017 18:48:16 TSI
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