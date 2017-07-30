Sıcaktan bunalan inekler kendilerini göletin serin sularına bıraktı
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yükselen ve 40 dereceyi kadar bulan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da etkiledi.
Kaynarca İlçesine bağlı Reisler Göleti yakınlarında otlayan inekler aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi suya girip serinlemekte buldular. Piknikçilerin meraklı bakışları arasında göletin suyunda serinleyen inekler, daha sonra sudan çıkıp geldikleri yöne doğru uzaklaşarak gözden kayboldular.
(BCT-Y)
30.07.2017 15:59:55 TSI
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