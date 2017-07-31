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Selçuklu'da çocuk oyun grupları revize ediliyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:34
Selçuklu'da çocuk oyun grupları revize ediliyor
Selçuklu'da çocuk oyun grupları revize ediliyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede bulunan çocuk oyun gruplarını EPDM dökme kauçuk uygulama ile kaplıyor.
Selçuklu Belediyesi ilçeye kazandırmış olduğu park ve çocuk oyun grupları ile vatandaşların rahat nefes almaları, sıcak yaz günlerinin keyfini nezih ve konforlu alanlarda geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kelebekler Vadisi Parkı, Piri Reis Parkı, Sancaktepe Parkı, Şehit Savcı Hakan Kılıç Parkı gibi büyük parkların yanı sıra toplam 934 park ile ilçenin yeşil dokusuna katkıda bulunan Selçuklu Belediyesi, 7.836.228 m'ye yükselen yeşil alan miktarı ile Selçuklu'nun nefes almasına katkı sağlıyor. Parkların içerisinde bulunan çocuk oyun grupları da sıcak tatil günlerinde çocukların vazgeçilmez adresi oluyor. 505 çocuk oyun grubu ile çocuklara hizmet veren Selçuklu Belediyesi, ilçeye yeni çocuk oyun grupları kazandırırken mevcut oyun gruplarını revize ediyor.
"Daha Güzel Bir Selçuklu"sloganıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, 46 noktadaki çocuk oyun gruplarının zeminini EPDM dökme kauçuk uygulama ile kaplıyor. Hijyen, insan sağlığı ve estetik açısından daha kullanışlı olan EPDM dökme kauçuk kaplamada, TSE standartlarına uygun malzemeler kullanılıyor. 46 adet çocuk oyun grubunun zeminine 2 bin 250 m beton dökülecek ve toplamda 15 bin m EPDM uygulaması yapılacak. 3.8 milyon TL'ye mal olacak çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Her geçen gün yaşam kalitesi artan Selçuklu'da gerçekleştirilen temel belediyecilik faaliyetleri ile vatandaşların teveccühüne layık olmaya çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu'da bulunan 934 park, 505 çocuk oyun grubu ve 7.836.228 m ye yükselen yeşil alan miktarı ile hemşehrilerimizin rahat nefes alabilmelerini ve çocuklarımızın nezih ortamlarda tatillerini geçirmelerini hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde hemşehrilerimizden gelen istekler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Farklı mahallelerde bulunan 46 çocuk oyun grubunun zemini EPDM dökme kauçuk uygulama ile kaplanacak. Çocuklarımız daha korunaklı ve hijyenik ortamlarda tatilin keyfini çıkaracaklar" dedi.
(AH-Y)

31.07.2017 10:36:14 TSI
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