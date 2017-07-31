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Söke'de emlak danışmanları yetiştirecek

- Meslek edindirme kursları için son başvuru 3 Ağustos



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve İŞKUR işbirliği ile mesleği olmayanlara meslek edindirme, mevcut mesleğinde iş bulamayanlara yeni bir meslek öğretme amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

İşsiz, sosyal güvencesi olmayan handikaplı kişilere yönelik gerçekleştirilecek proje kapsamında ilk etapta 'emlak ve emlak yönetimi (emlak danışmanı)' dalında kurs açılacak. Eğitim süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri ile günlük yevmiyeleri İŞKUR tarafından ödenecek. Kurs için gerekli eğitim salonları ve eğitmenler Söke Halk Eğitim Merkezi tarafından karşılanacak.



Söke Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilecek meslek edindirme projesi ile ilgili olarak gerekli protokol taraflar arasında imzalandı. Söke Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hasan Aslan ve Söke İŞKUR Müdürü Cemil Altun; işbirliğini başlatan protokolü imzalayarak, projenin adımını attı.

İlk etapta başlayacak olan 'emlak ve emlak yönetimi' kursu için eğitimler 7 Ağustos 2017'de başlayacak, eğitim 25 Ağustos 2017 de sona erecek. 15 gün toplam 120 saat haftanın 5 günü gerçekleşecek olan meslek edindirme kursuna başvurular 3 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar kabul edilecek. 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 09.30'da İŞKUR hizmet binasında mülakat yapılacak. Mülakata katılmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Söke Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hasan Aslan projenin handikaplı ailelere gelir kapısı açmak, istihdamın arttırılması için faydalı olacağına inandığını belirterek; "Emlakçılık ile başladığımız projeyi önümüzdeki dönemde başka dallarla da geliştirmek istiyoruz. Geleneksel meslekleri de içine alacak yeni kurslarla İŞKUR ile proje ortaklığımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Başvuruda bulunmak isteyenlerin fırsatı kaçırmamalarını arzu ediyoruz" dedi.

(LT-MB-Y)



31.07.2017 11:48:48 TSI

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