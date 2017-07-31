ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Söke'de emlak danışmanları yetiştirecek

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:46
Söke'de emlak danışmanları yetiştirecek
Söke'de emlak danışmanları yetiştirecek
- Meslek edindirme kursları için son başvuru 3 Ağustos

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve İŞKUR işbirliği ile mesleği olmayanlara meslek edindirme, mevcut mesleğinde iş bulamayanlara yeni bir meslek öğretme amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenecek.
İşsiz, sosyal güvencesi olmayan handikaplı kişilere yönelik gerçekleştirilecek proje kapsamında ilk etapta 'emlak ve emlak yönetimi (emlak danışmanı)' dalında kurs açılacak. Eğitim süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri ile günlük yevmiyeleri İŞKUR tarafından ödenecek. Kurs için gerekli eğitim salonları ve eğitmenler Söke Halk Eğitim Merkezi tarafından karşılanacak.

Söke Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilecek meslek edindirme projesi ile ilgili olarak gerekli protokol taraflar arasında imzalandı. Söke Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hasan Aslan ve Söke İŞKUR Müdürü Cemil Altun; işbirliğini başlatan protokolü imzalayarak, projenin adımını attı.
İlk etapta başlayacak olan 'emlak ve emlak yönetimi' kursu için eğitimler 7 Ağustos 2017'de başlayacak, eğitim 25 Ağustos 2017 de sona erecek. 15 gün toplam 120 saat haftanın 5 günü gerçekleşecek olan meslek edindirme kursuna başvurular 3 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar kabul edilecek. 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 09.30'da İŞKUR hizmet binasında mülakat yapılacak. Mülakata katılmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.
Söke Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hasan Aslan projenin handikaplı ailelere gelir kapısı açmak, istihdamın arttırılması için faydalı olacağına inandığını belirterek; "Emlakçılık ile başladığımız projeyi önümüzdeki dönemde başka dallarla da geliştirmek istiyoruz. Geleneksel meslekleri de içine alacak yeni kurslarla İŞKUR ile proje ortaklığımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Başvuruda bulunmak isteyenlerin fırsatı kaçırmamalarını arzu ediyoruz" dedi.
(LT-MB-Y)

31.07.2017 11:48:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bağımlılıktan kurtulmak bir telefon kadar uzak
YEREL

BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK BİR TELEFON KADAR UZAK
Yaz Kur'an Kursları veli seminerleri tamamlandı
YEREL

YAZ KUR'AN KURSLARI VELİ SEMİNERLERİ TAMAMLANDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nazilli'den motosikletle Türkiye turu
YEREL

NAZİLLİ'DEN MOTOSİKLETLE TÜRKİYE TURU
Aydın Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı
YEREL

AYDIN SAĞLIK-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI
Germencik'te geleceğin futbolcuları yetişiyor
YEREL

GERMENCİK'TE GELECEĞİN FUTBOLCULARI YETİŞİYOR
Aydın'da 2017 yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL

AYDIN'DA 2017 YARIYIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Kuşadası'nda İdil Biret konseri
YEREL

KUŞADASI'NDA İDİL BİRET KONSERİ
Meydan kavgasını polis önledi
YEREL

MEYDAN KAVGASINI POLİS ÖNLEDİ
Zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL

ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Afrika sıcakları Aydın'a geri geliyor
YEREL

AFRİKA SICAKLARI AYDIN'A GERİ GELİYOR
Aydın Caddesinde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor
YEREL

AYDIN CADDESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR
Aydın'da hac eğitim semineri düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA HAC EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Kuşadası'nda trafik kazası; 5 yaralı
YEREL

KUŞADASI'NDA TRAFİK KAZASI; 5 YARALI