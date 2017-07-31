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Jandarmadan kaçak avlanmaya geçit yok

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:23
Jandarmadan kaçak avlanmaya geçit yok
Jandarmadan kaçak avlanmaya geçit yok

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanma ile mücadele kapsamında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre; Asayiş Bot Timi, Ekincik koyunda yasak dönemde ahtapot ve orfoz balığı avcılığı yapan şahıslara operasyon yaptı.
Şahıslara, idari yaptım cezası uygulandı. Ekipler, Dalyan Kanalı, Köyceğiz gölü ve bölge koylarında devriye faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.
(CC-MB-Y)

31.07.2017 13:25:32 TSI
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