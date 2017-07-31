Mudanyalı minikler faytonla eğlendi
(Fotoğraflı)
Levent Kaya
BURSA (İHA) - Yaz tatilinin tadını çıkaran Mudanyalı çocuklar, atlı faytonlara binerek geçmişe döndü.
Çağımız teknolojileri çocukları sokaklardan alıp eve hapsetse de Mudanyalı çocuklar sahilde faaliyet gösteren atlı faytonlara binerek geçmişlerini öğreniyor. Mudanya sahilinde vatandaşlara hizmet veren faytonculara yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da ilgi gösteriyor. Yüzyıllar öncesinde kullanılan faytonlara binerek, okulda öğrendikleri tarih dersini gerçek hayatta yaşan çocuklar, eğlenirken öğreniyor. Mudanya'nın tarihi yerlerini de görme fırsatı bulan çocuklar canlı tarihe şahitlik ediyor.
(İDR-MŞ)
31.07.2017 14:16:12 TSI
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