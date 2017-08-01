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DOKAP 2017 yılı ilk hibe sözleşmesi imzalandı

01 Ağustos 2017 Salı, 10:28
DOKAP 2017 yılı ilk hibe sözleşmesi imzalandı
DOKAP 2017 yılı ilk hibe sözleşmesi imzalandı
- Samsun için 2 milyon 22 bin TL bütçe ayrıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında başvurusu onaylanan 16 yatırımcıdan ilki ile hibe sözleşmesi imzalandı.
2017 Yılı DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında Samsun'da yeni inşaat yatırımı konusunda yapılan toplam 55 başvurunun 49'u uygun olarak değerlendirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü bütçe imkânlarını dikkate alarak 16 yatırımcının başvurusunu onayladı. 4 milyon 44 bin TL toplam proje tutarına karşılık Samsun için 2 milyon 22 bin TL bütçe ayrıldı.
Başvurusu onaylanan 16 yatırımcıdan Bilal Şahin ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında 2017 yılının ilk hibe sözleşmesi imzalandı. İl Müdürü Nail Kırmacı, "İlimiz tarımına katkıda bulunacak bu projenin bölgemizde hayvancılık yapan vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.
Salıpazarı ilçesi Tahnal Mahallesi'nde uygulanacak olan 30 baş kapasiteli yeni ahır inşaatı projesinin hibeye esas toplam proje tutarı 180 bin TL. Bu miktarın yüzde 50'si hibe olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanacak.
(SAM-SLH-Y)

01.08.2017 10:29:57 TSI
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