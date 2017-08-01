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Tuvale Eşlik Eden Notalar Atölyesi Final Çalıştayı sona erdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Şehrin Tasarım Atölyesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik farklı müzikler eşliğinde yapılan "Tuvale Eşlik Eden Notalar Atölyesi"ndeki çalışmalar final programı ile sona erdi.

Meram İlçe Belediyesi Şehrin Tasarım Atölyesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik farklı müzikler eşliğinde yapılan ve bir hafta süreyle takip edilen 'Tuvale Eşlik Eden Notalar Atölyesi'ndeki çalışmalar Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlham Enveroğlu'nun katıldığı final programı ile sona erdi. Her gün farklı müzik tarzı eşliğinde takip edilen atölye çalışması, dinlenilen müziklerin tuvallere yansıttığı farklı etkilerle eklektik çalışmaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu kavramsal atölye çalışmasının finali; S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlham Enveroğlu'nun katılımı ile sonlandırıldı. Doku çalışması ve resim sanatına dair teorik bilgi aktarımlarının ardından öğrencilere uygulama çalışmalarıyla detaylı anlatımlar yapan Doç. Dr. Enveroğlu, verimli bir çalıştayla Şehrin Tasarım Atölyesi'nin ilk sanat atölyesinin finalini gerçekleştirdi. Bir haftalık yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserlerin değerlendirilmesiyle son bulan atölye çalışması, Şehrin Tasarım Atölyesinin ilk özgün sergi çalışmalarını tamamladı.



"Tüm sanatların hedefi ahenk ve harmonidir"

Çalıştayı değerlendiren Doç. Dr. İlham Enveroğlu, "Şehrin Tasarım Atölyesi'nin Sese Saklanan Sanat Çalıştayı'nda ben şunu anladım; bizim güzelliği kurtarmamız için bir şeyler yapmamız, bir eylemde bulunmamız lazım. Ben buradaki faaliyeti bir nevi hakikat ve güzellik için bir çaba olarak gördüm. Buraya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Seslerle renkler konusu benim ilgi alanıma giren bir konuydu. Orta Asya'da Şamanlar bile ses ve rengin aynı kökten geldiğini söylüyorlardı. Tarih boyunca birçok düşünür; ses ve renk arasındaki bağa dikkat çekmiş. Bauhaus'da bizzat müziği resme dönüştürme eylemi de var, soyut resimde de bunu görüyoruz. Müzik ve resim sanatların en soyut olanıdır ve soyut resim yapan insanın bu müzikteki yapılanmayı mutlaka öğrenmesi lazım. Ben de burada bir şeyler yapmaya çalıştım. Aslında müzisyenin seslerle yaptığı şeyi ressam renkler ve biçimlerle yapıyor. Burada farklı bir şey yok. Bana göre sanatın bütün dalları da böyle. Şair sözcüklerle, ressam renkler ve biçimlerle, müzisyen sesler ve kurallarla yapıyor. Hepsinin hedefi ahenk ve harmonidir. Bu faaliyetin çok önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesinin faydalı olacağı inancındayım" diye konuştu.

(AH-Y)



01.08.2017 12:52:08 TSI

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