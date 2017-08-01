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SASKİ Genel Müdürü Keleş, MÜSİAD'ı SASKİ Göl Tesislerinde ağırladı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetim kurulu üyelerini SASKİ Göl Tesislerinde ağırladı.

Sapanca Gölü'nden suyun temini ve tesisler hattında MÜSİAD yönetim kurulu üyelerine ayrıntılı bilgiler veren Dr. Rüstem Keleş, hem göl tesislerinde hem de SASKİ tarafından şehrin farklı noktalarında inşa edilen tesislerde en ileri teknolojileri kullandıklarını dile getirdi.

SASKİ Göl Tesislerinde MÜSİAD yönetim kurulu üyelerini ağırlayan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Sapanca Gölü şehrimizin ve bölgenin en önemli içmesuyu kaynağı. SASKİ olarak gölün korunması adına kesinlikle taviz vermiyoruz. En önemli önceliğimiz su kaynaklarımızı, Sapanca Gölü'müzü beslendiği dereler ile havza bazında korumak. Bunun için önemli yatırımlar yapıyoruz. Şehrimiz için göl tesislerimizde suyu temin ederek Hızırilyas Su Yönetim Merkezine iletiyoruz. Burada birçok arıtma işleminden geçirerek kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz. Göl tesislerimizde, arıtma tesislerimizde ve diğer tesislerde yüksek teknoloji sistemler kullanıyoruz. Enerji maliyetlerimizi en aza indirmek adına mevcut sistemlerimizi yenileyerek verimliliği arttırıyoruz. Sakarya'da kurduğumuz yüksek teknoloji sistemler ile dünyanın en kaliteli içmesularından birini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu kaliteyi daha da yukarılara taşımak adına güncel teknolojileri yakından takip ediyoruz. Sık sık dile getiriyoruz; Sakaryalı hemşerilerimiz en iyisini hak ediyor" dedi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ise kendilerini ağırladıkları için Dr. Rüstem Keleş'e teşekkür ederek, "SASKİ, Sakarya için çok önemli bir mücadele veriyor. Musluklarımıza ulaşan suyun temin edildiği noktada bizi ağırladılar. Sapanca Gölü gerçekten pırıl pırıl. Sakaryalılara kaliteli içmesuyu ulaştırmak adına bu tesisler de 24 saat aktif. Tesislerde kullanılan teknolojilerde oldukça güncel. Sapanca Gölü'nden temin edilerek musluklarımıza kaliteli bir şekilde ulaşan içmesuyu büyük bir emeğin, büyük bir çabanın ürünü. MÜSİAD olarak bizde burada bu çabaya şahit olduk. SASKİ Genel Müdürümüz Dr. Rüstem Keleş ve ekibine hem bizi burada ağırladıkları hem de şehir için verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu anlamda SASKİ'nin evlerimize kadar ulaştırdıkları suya güveniyoruz, güvenle içiyoruz" diye konuştu.

(BCT-RFK-Y)



01.08.2017 15:06:31 TSI

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