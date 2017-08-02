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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Ağaca asılı ceset bulundu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:53
Ağaca asılı ceset bulundu
Ağaca asılı ceset bulundu

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu.
Çerkezköy'de ormanlık alanda ağaca asılmış erkek cesedi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Zülkuf Talu'nun yaptığı ön incelemenin ardından bulunan erkek cesedinin 35 yaşındaki Turan Umuç isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Erkek cesedini ilk gören görgü tanıkları asılı erkek cesedini ilk gördüklerinde maket sandıklarını ve daha sonra ceset olduğunu anladıklarını ifade ettiler. Hemen polise giden görgü tanıkları olayın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı.
Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
(UA-ÖZ-Y)

02.08.2017 17:55:15 TSI
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