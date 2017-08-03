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Birleşik Kafkasya Derneğinden Vali Kamçı'ya teşekkür ziyareti



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KAYSERİ (İHA) - Birleşik Kafkasya Derneği öncülüğünde ve Kayseri'de faaliyet gösteren tüm Çerkes derneklerinin katılımıyla 22-23 Temmuz tarihlerinde Pınarbaşı Kaynar Mahallesinde gerçekleştirilen Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali Hazırlık Komitesi üyeleri Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.



Ziyarete komite üyeleri, İzhan Baykal, Şenel Güngör, Yener Kaynar, Murat Öztemur, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayla Koçer katıldı. Vali Kamçı'ya, Festivale verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Festival Hazırlık Komitesi Başkanı İzhan Baykal, "Festival yapma kararı aldığımızda "Acaba başarabilir miyiz? Bu kadar insanı bir araya getirirken kazasız belasız bu işi bitirebilir miyiz?" şeklinde tereddütlerimiz vardı. Ancak gördük ki toplumunuz adına yapacağınız bir işte herkes gönüllü olarak çalışırsa ortaya çok güzel neticeler çıkabiliyor. Neticede hamdolsun gerek Uzunyayla, gerek Pınarbaşı, gerekse Kayserimiz adına çok ciddi edinimleri olan ve yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla sonuçlanan bu festivali gerçekleştirmeyi başardık. Kayseri Valiliğimize, tüm yerel yönetimlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda birlik ve beraberlik temalı çok daha güzel organizasyonlara birlikte imza atmak istiyoruz" dedi.



Vali Süleyman Kamçı da, "Birlik-Beraberlik içinde böyle bir festival yapmanızdan dolayı mutlu oldum. Sayın Meclis Başkanının Kayseri'de olması nedeniyle ben katılamadım. Sizleri her zaman geleneklerini korumaya çalışan, sıcakkanlı bir toplum olarak gördüm. Kabardey Balkar Cumhuriyetinden gelen bakanımızın ziyaretinde de hoş bir sohbetimiz olmuştu. Sizlere de nezaketinizde dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ziyarette Birleşik Kafkasya Derneği ve Festival Hazırlık Komitesi Başkanı İzhan Baykal, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayla Koçer tarafından Uluslar arası Uzunyayla Çerkes Festivaline özel olarak 'oşhamafe' adıyla tasarladığı teşekkür plaketini Vali Kamçı'ya takdim etti.

(SK)



03.08.2017 12:21:31 TSI

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