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Vali Pehlivan, Tugay Komutanlığı'nda

03 Ağustos 2017 Perşembe, 12:37
Vali Pehlivan, Tugay Komutanlığı'nda
Vali Pehlivan, Tugay Komutanlığı'nda

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 4 Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'nı ziyaret etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan, ziyarette bulunmak üzerek geldiği kışla komutanlığında Kışla Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa tarafından karşılandı. Kışla Şeref Defterini imzalayan Vali Ali Hamza Pehlivan daha sonra komutanlık makamına geçerek Tank Albay Davut Balibaşa'dan bilgi aldı. Albay Balibaşa ile bir süre makamında görüşen Vali Ali Hamza Pehlivan, kışla içerisinde bir takım incelemelerde bulundu.
(YY-AT-Y)

03.08.2017 12:39:28 TSI
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