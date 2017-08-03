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(Tekrar) Başkan Alabyrak, "Tekirdağ tarım ve hayvancılığın başkentidir"



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ, tarım ve hayvancılığın Türkiye'de başkentidir. Tekirdağ gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır" dedi.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Mevkii'nde yer alan fuar alanında düzenlenen 10. Çorlu Tarım Fuarı açılışında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ 30 Mart 2014'den sonra büyükşehir olan 14 tane ilimizden bir tanesi. Nüfusu 750 bini geçince Tekirdağ'da büyükşehir oldu. Geldiğimiz noktada Tekirdağ'ın büyükşehir oluşunun bin 220. günündeyiz. Allah kısmet ederse 605 gün daha yeni döneme kadar devam edeceğiz. Fakat bu süre içerisinde elimizden geldiğince Tekirdağ'ı marka şehir konusunda çalıştık. Bu konuda tüm siyasi partilerin desteğini almış bir büyükşehir belediye başkanıyım. Bu konuda tüm siyasi partilerin milletvekillerine, yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



"Tekirdağ hayvancılıkta ari bölge"

"Tekirdağ, tarım ve hayvancılığın Türkiye'de başkentidir" diyen Albayrak, "Bunu rakamsal verilerle size açıklamaya çalışacağım. Tekirdağ'ın 6 bin 313 kilometrekare arazisi var. Bunun yüze 64,5'i tarım arazisi yani 4 milyon 49 bin dönüm arazi var burada. Bu kadar arazi ekiliyor. Türkiye'de üretilen buğdayın yirmide biri ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 66'sı arpanın yüzde 3'ü, üzümün yüzde 2'si bu bölgede üretiliyor. Türkiye'de buğday üretimi dekara ortalama 251 ila 270 kilogramken burada bu sene 550 kilogramı bulduk. Tekirdağ'ın bu konudaki özel değerini bir kez daha ortaya koymak istiyorum. Türkiye'de üretilen yemeklik ayçiçeğinin yüzde 20'si, margarinin yüzde 25'i, burada üretilmekte bu ihtiyaç buradan karşılanmaktadır. Tarım ve hayvancılık dediğimiz zaman hayvancılık da önem arz ediyor. Günde bin ton süt üretiliyor. Türkiye ortalamasının üzerinde ve hayvancılıkta ari bir bölge" diye konuştu.



"Türkiye'nin ikinci büyük et kombinası Malkara'da yapılacak"

Büyükşehir olarak ilk önce kurdukları dairenin tarımsal hizmetler daire başkanlığı olduğunu da kaydeden Kadir Albayrak," Detaya girip, yaptıklarımızı anlatarak zamanınızı almak istemiyorum ama Tekirdağ tarımına, tarım il müdürlüğümüz ile ortak çalışmalar yaparak katkıda bulunduk. Biz bunun mutluluğu içerisindeyiz. Özellikle hayvancılık açısından Malkara merkezimizdir. Türkiye'nin ikinci büyük et kombinasını Allah kısmet ederse 9 Ağustos'ta temelini atacağız. Özellikle kaba yem ihtiyacının giderilmesi için 2 milyon 63 bin kilogram gübre atarak 89 bin dönüm merayı iyileştirdik. Arıcılık desteklerimiz, kovan desteklerimiz oldu. Artık burada ölmeye yüz tutmuş, Saray bölgesinin önemli geçim kaynağı olan manda sayısını teşvik ederek 250 den bin 50'ye çıkardık. Birçok şeyi sayabiliriz. Tekirdağ Süleymanpaşa'da meyve-sebze toptancı halini yapıyoruz. Deniz ürünleri halini bitirmek üzereyiz. Çorlu'daki toptancı halini de kamulaştırmasını tamamlayıp yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.



"Tekirdağ gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır"

Başkan Albayrak, "Tekirdağ gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Bunda da en büyük etken hükümetimizin ve büyükşehir belediyemizin yapacağı yatırımlar olacaktır. Memnuniyet verici bir konuyu da gayet samimi bir şekilde söylemek istiyorum. Tekirdağ bugüne kadar vergi vermede hep 9. - 10. sırada devam etti. Son 3 yıl bu 9. Sıra devam ediyor. Bizim için sevindirici tarafı da 2014'de 35. Sırada olan hizmet alma sıralaması 2015'de 24, 2016'da 16.sıraya çıkması nedeniyle bir kez daha hükümetimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin parlayan yıldızında mutlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

(SŞ-MEF-Y)



03.08.2017 13:18:21 TSI

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