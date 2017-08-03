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Yunuskent'in ikinci kısmı da ihale edildi



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'da konut sorununu ortadan kaldıracak 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde bin 584 konuttan oluşan 2. etabın 2. kısmı İstanbul'da ihale edildi. Son ihaleyle birlikte bölgeye 415 milyon TL'lik yatırım yapılacağını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2. kısmın temel atma sürecinin de kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Manisa'nın en büyük, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin de Türkiye'deki en prestijli projeleri arasında gösterilen 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 2. etap başladı. 2 kısımdan oluşan projenin ilk kısmı 8 Mayıs'ta ihale edilmiş, bölgede çalışmalar yüklenici firma tarafından başlatılmıştı. Projenin 2. Kısmının ihalesi de TOKİ'nin Halkalı'daki genel merkezinde gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş da ihaleyi takip edenler arasındaydı.



İhaleye 8 firma katıldı

Akgedik'te yeni bir şehir inşa ettiklerini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ikinci kısımda çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade ederek, "Manisa'da konut sorununu en aza indirmek, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktığımız toplu konut projemiz hız kazanıyor. 5 bin 500 konuttan oluşan projemizin 1100 konutluk ilk etabı yılsonuna kadar hak sahiplerimize teslim edilecek. Şu an bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bin 584 konuttan oluşan 2. etabımızda ise çalışmalar hız kazandı. İkinci etabın ilk kısmı 8 Mayıs'ta ihale edilmişti. 2. kısmı da ihale edildi. İhaleye 8 firma katıldı. 15 gün inceleme süresinin ardından bölgede çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak" diye konuştu.

Akgedik'e son ihale ile birlikte 415 milyon TL'lik yatırımla 2 bin 670 konut, 48 dükkan, 1 çarşı, 1 ilkokul, 1, ortaokul, 2 adet de cami yapılacak. 3. ve 4. Etap için çalışmalar devam ederken; bölgeye yaklaşık 3 bin konut daha kazandırılacak. İkici etabın ilk kısmında 748 konut, bir ticaret merkezi, 1 cami bulunurken; 2. kısmında ise 775 konut, bir ticaret merkezi, 1 cami, 12 derslikli ilkokul ve 12 derslik ortaokul yer alıyor.

(SC-Y)



03.08.2017 16:31:23 TSI

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