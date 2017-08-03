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Bozüyük Türk sinemasının seçkin filmleri ile açık havada buluşuyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından 7-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile başlayacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile ilk kez düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Sineması yaz akşamlarında vatandaşları açık hava sineması ile buluşturuyor. Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatro'da kurulacak beyaz perdede 10 gün boyunca Türk Sineması'nın sevilen filmleri gösterilecek. Genç nesillere açık hava sineması tecrübesini yaşatacak olan uygulama, Bozüyüklü ailelerin çocukları ve komşuları ile birlikte eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayacak. Yazlık sinema heyecanı seçkin sanatçıların katılımı ile yapılacak kokteyl ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve klasikler arasına giren başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile başlayacak. Ardından 10 gün boyunca sırasıyla; 'Eyvah Eyvah 2' adlı komedi filmi 08 Ağustos 2017 Salı günü, 'Unutursam Fısılda' adlı drama-müzikal filmi 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü, 'Babam Ve Oğlum' adlı drama filmi 10 Ağustos 2017 Perşembe günü, 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı komedi filmi 11 Ağustos 2017 Cuma günü, '120' adlı tarihi drama filmi 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü, 'Olanlar Oldu' adlı komedi filmi 13 Ağustos 2017 Pazar günü, 'Sen Benim Herşeyimsin' adlı komedi filmi 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü, 'Dağ 2' adlı tarihi drama filmi 15 Ağustos 2017 Salı günü ve son olarak ta 'Recep İvedik 5' adlı sevilen komedi filmi 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü gösterilecek. Festival kapsamında özenle seçilen filmler saat 21:00'den itibaren izlenebilecek.

Açık Hava Sineması Film Festivali kapsamında ayrıca 8 günlük kısa film atölye çalışması yapılarak uygulamalı sinema eğitimi verilecek. 8-15 Ağustos tarihlerinde 14:00 ile 18:00 saatleri arasında Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacak sinema eğitimlerine başvurular 4 Ağustos 2017 Cuma günü başlayacak. Sınırlı kontenjan ile yapılacak kısa film atölye çalışmasına katılmak isteyenler başvurularını Metristepe Kültür Merkezi'ne yapabilirler.

10 gün sürecek film festivali boyunca vatandaşların festival alanına ulaşımı Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. 7-16 Ağustos tarihleri arasında her gün 3 otobüs ile sağlanacak ücretsiz ulaşımdan vatandaşlar 19:00 ile 21:00 saatleri arasında faydalanabilecekler. Birinci servis Tokiler kalkışlı olarak mezarlık önü, seyir terası, Zafer İlkokulu önü, otogar kavşağı ve Yeşilkent, 2 nolu servis Tekke Mahalle Mimar Sinan Lise önü kalkışlı, Nurettin Sayar Caddesi, Arıklar Caddesi, Bedri Rahmi Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve Yeşilkent, 3 nolu servis hattı Ferhat Camii kalkışlı belediye önü, Kasımpaşa Camii, Çınar Taksi, Emniyet ve Yeşilkent olarak hizmet verecek.

(FSİ-AS-Y)



03.08.2017 16:42:42 TSI

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