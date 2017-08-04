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Çorum'da trafik kazası; 1 yaralı

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:58
Çorum'da trafik kazası; 1 yaralı
Çorum'da trafik kazası; 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarpıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muzaffer Ç.'ye otomobil çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından plakası alınamayan otomobil, hızla olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçtığı iddia edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
(SŞ-BÖ)

04.08.2017 12:00:18 TSI
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