YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Taşçı: "Pozitif ayrımcılık uyguluyoruz"

Başkan Taşçı: "Pozitif ayrımcılık uyguluyoruz"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - "Üreten Kadın-Güçlü Atakum Projesi"nin sertifika töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'da kadınlar öncelikli. Sosyal, kültürel ve istihdam odaklı projelerimizde, pozitif ayrımcılık uyguluyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği, toplamda 12 ay sürecek olan "Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi"nde 10 aylık süreç geride kaldı. Mesleki ve teknik eğitim ve seminerlere katılarak kurs sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Atakum Belediyesi Atatepe Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen törende sertifikalarını Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın elinden aldı.



Hepsi alanında uzman

Atakum Belediyesi olarak kadın istihdamını önemsediklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gerçekleştirilen kadın odaklı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Taşçı, "Üreten Kadın Güçlü Atakum projemizin tamamlanan 10 aylık süresi içerisinde, 50 kadın kursiyere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İlkyardım, KOSGEB destekli Uygulamalı Girişimcilik ve Çini İşlemeci-Çinici Meslek Eğitimleri alanında uzman eğitmenler tarafından ders verildi. Kursiyerlerimize yönelik olarak ayrıca, Etkili İletişim, Kadın ve Aile Sağlığı, Aile İçi Şiddetin Psikolojik Yansımaları ve Satış Pazarlama Teknikleri konularında 4 ayrı seminer düzenlendi. Tüm bu programları başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 50 kadın kursiyer bugün sertifikalarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Atakum'da kadın önceliği

Hayata geçirdikleri projeler ve gerçekleştirdikleri eğitim programlarında, her zaman kadınlara öncelik tanındığını ve ilçede kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyleyen Başkan Taşçı, "Atakum ilçesinde başlıca hedeflerimizden birisi de, kadınların sosyal, kültürel ve istihdam odaklı projelerle buluşturulması ve bu anlamda uyguladığımız pozitif ayrımcılığın daha da güçlenmesidir. Kadınların özellikle istihdam alanında güçlenmesinin, beraberinde ortaya çıkarttığı tablo, bizim adımıza gurur verici. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz birbirinden önemli projeleri, çalışmaları ve eğitimleri sürdüreceğiz. Bu anlamda da en büyük destekçimiz olan Atakumlu kadın hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Kursiyerlerin sergi heyecanı

Üreten Kadın Güçlü Atakum projesinin kalan 2 ayında kursiyerler, yeni bir meslek eğitim faaliyeti olan, Tahrirci-Çinici Meslek Eğitimini alacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenecek olan kapanış programında, ürünlerini sergileyecek olan kadınlar, el emeği ürünlerini Samsunluların beğenisine sunacak.

(SAM-SLH-Y)



04.08.2017 16:32:42 TSI

NNNN

