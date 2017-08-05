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Lapseki Belediyesi yabancı öğrencileri ağırladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ TÖMER tarafından düzenlenen 57 ülkeden 700 öğrencinin ve kursiyerin katılım sağladığı yaz okullarındaki 18 öğrenci, Lapseki Belediyesi tarafından ağırlandı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz Öğrencilere Lapseki'nin tarihçesi, doğası ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler aktardı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışma ile yurt dışında Türkçe öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin ülkede konuk edilmesi, Türkçeyi ve Türk kültürünü daha yakından yaşayarak öğrenmesini amaçlayan 2017 Yaz Okulu programı başladı. 57 ülkeden 700 öğrencinin ve kursiyerin katılım sağladığı yaz okuluna ÇOMÜ TÖMER, 13 ülkeden 18 öğrenciye ev sahipliği ile destek verecek. Katılımcılar üç hafta süresince, TÖMER'de gerçekleşecek olan Türkçe derslerinin yanı sıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezecek; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kültürel kurslara katılacaklar. Programın kapanışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

(UYC)



05.08.2017 14:12:00 TSI

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