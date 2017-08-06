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İznik'te modern balık pazarı inşaatına başlandı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İznik Belediyesi tarafından yapılacak olan modern balık pazarında çalışmalar başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Osman Sargın kısa süre içerisinde yapının tamamlanarak İzniklilerin hizmetine sunulacağını belirtti.

İznik'te yıllardır atıl bir vaziyette ve olumsuz şartlarda hizmet veren mevcut balık pazarı yeni yerine taşınmak için gün sayıyor. İznik Belediyesi tarafından inşa edilecek modern balık pazarında vatandaşlar artık rahat ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapacak.

Balık pazarı inşaatı çalışmalarını yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın burada şantiye şefi ile yaptığı konuşmada, "Bugün burada 400 metrekare taban alanlı bir balık pazarı inşaatına başlamış bulunuyoruz. Temel betonunu döktük. Hazır betonu dökmek için arkadaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Biz bu yapıyı en kısa sürede müteahhit firmadan teslim almak istiyoruz. Yani yılbaşında biz burayı vatandaşlarımızın kullanımına sunmamız gerek. Bu yüzden de hızlı ve kaliteli bir iş çıkarmanızı bekliyoruz" dedi.



1 Aralık'ta teslim edilecek

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, müteahhit firma yetkilisi ile yaptığı sıkı pazarlık sonucunda yapımının tümüyle 1 Aralık 2017 itibariyle İznik Belediyesi'ne teslim edileceği sözünü aldı. Başkan Sargın yapımının kapalı pazar yeri ile birlikte bir konsept olacağını belirtirken, açıklamasında "İznik'te yıllardır atıl bir vaziyette ve olumsuz şartlar hizmet veren mevcut balık pazarını hijyen ve kaliteli bir ortama Allah nasip ederse taşıyacağız. Vatandaşlarımız alışverişlerini tek bir alanda yaparak kolay bir şekilde evlerine dönecekler. Mevcut kapalı Pazar yerimizin hemen yanı başında inşa ettiğimiz modern balık pazarımız şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Her şey vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ilçemize kalite katarak, hak ettiği konuma getirmek için" şeklinde konuştu.

Projede kapsamında alt katlarda 25 metrekare genişliğinde 12 adet dükkan ve üst katında mescit, lavabolar, zabıta odası, lokanta, bahçesinde vatandaşların rahatça alışverişlerini yapabileceği bir mekan olacak.

(BRK-SO-Y)



06.08.2017 12:42:51 TSI

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