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Bingöl'e 46 bin dönüm üzerine Kentpark kuruluyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de belediye tarafından, 46 bin dönüm üzerine kurulacak olan ve ihalesi yapılan kentin en büyük parkının inşa edilmesi için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilecek olan Kentpark projesi alanında incelemelerde bulundu.

Parkın proje ihalesinin Haziran ayında gerçekleştirildiğini belirten Başkan Barakazi,"Yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.Projenin süresi 420 gün olup, proje kapsamında çocuk oyun, engelsiz çocuk oyun, fitness alanları, kaykay pisti, bahçe satrancı, trambolin, bazalt yürüyüş yolları, akrilik ve kauçuk kaplamalı bisiklet yolları, oturma grupları, barbekülü piknik alanları,bitkilendirme ve ağaçlandırma alanları gibi müştemilatlar ile kadın bakım evi, WC'ler ve çevre düzenlemesi çalışmaları bulunmaktadır" dedi.



"Yeşil alanı önemsiyoruz"

Belediye olarak yeşil alanı önemsediklerini kaydeden Barakazi, "Çeşitli mahallelerimizde 7 park inşa ederek, park sayımızı 19'a çıkardık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Kentimizin kavşak noktaları başta olmak üzere birçok alanda yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarına verdiğimiz önemi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde inşa edeceğimiz Kentpark ile taçlandıracağız. Projemizin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin ender parklarından birisini halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık, kısa süre içerisinde çalışmalara start verilecek ve 420 iş gününde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacak"diye konuştu.

(YA-HİV-Y)



06.08.2017 13:54:43 TSI

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