Gider, "Sadece paralel yapıyla değil, yardakçılarıyla da mücadele etmek zorundayız"

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Küçükkuyu ve Kepez Belde kongrelerine katıldı. Kongrede konuşan Gider, CHP'nin tutumunu eleştirerek, "Dün bu adamların siz üstüne gidiyordunuz, paralel yapı olduğunu anladığınız anda AK Parti'ye zarar verebileceğim ümidiyle bunlara destek oldunuz" dedi.

AK Parti Küçükkuyu Belde Kongresi, Zeytin Kültür Merkezinde düzenlendi. Tek listenin yer aldığı kongrede bir konuşma yapan Ayhan Gider, parti olarak hem paralelörgütlehem de destekçileriyle mücadele ettiklerini söyledi. Gider, "Bugünlerde yeni bir moda başladı. CHP diyor ki 'biz bu FETÖ ile hep mücadele ettik. Siz bizi bugün suçluyorsunuz.' Şimdi burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Doğru, CHP bugüne kadar cemaati hep suçladı ama bu cemaati sadece suçlamadı ki; Ne kadar dini oluşum varsa hepsini suçladı. Ne zaman ki bu cemaat döndü dolaştı, paralel yapı olduğunun işaretlerini vermeye başladı. Bu bazılarına göre 17-25 Aralık'tır, bazılarına göre MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağırılma tarihidir. Bazılarına göre MİT Tırlarının durdurulmasıdır, bazılarına göre Ergenekon, Balyoz soruşturmalarıdır. Bu noktada bir çarpıtmaya dikkat etmek gerekiyor. Ergenekon ve Balyoz oluşumları var ancak dershanelerin önünde nöbet tutan ben miydim? Biz bunlar sivil toplum örgütüyken destek olduk, paralel yapı olduklarını anladıktan sonra mücadele verdik. Sizinki tam tersi. Siz dini bir oluşum diye bunlarla kavga ediyordunuz, paralel yapı olduğunu anladığınız anda AK Parti'ye zarar verebileceğim ümidiyle bunlara destek oldunuz ve bunların bedelini ödemek zorundasınız. Onun için bugün AK parti kadroları olarakbu saldırılarla da mücadele etmek zorundasınız. Sadece paralel yapıyla değil, paralel yapının yardakçılarıyla da mücadele etmek zorundasınız. Seçilecek olan arkadaşlara da bu anlamda Allah kolaylık versin diyorum" dedi.

AK Parti Küçükkuyu Belde Kongresinde; tek liste olarak seçime giren Hüseyin Çalışkan yeniden belde başkanı seçildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, daha sonra Kepez Belde teşkilatı kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin icraatlarının her zaman her kesimden takdir gördüğünü söyleyen Gider, "AK Parti ile ilgili şöyle bir eleştiri ben hiç duymadım. 'Çalışmadılar, iş yapmadılar, eskisine göre yollar daha kötü gidiyor, Telekomünikasyon daha kötü, Sağlık da.' Böyle bir şey hiç yok. Allaha şükür hepsini yaptık. Seçim alamadığımız ilçe ve beldelerde de durum aynı. Kimse bize çalışmadın diyebilir mi? Dünkü yollara bakın, bugünkü yollara bakın. Ben inanıyorum ki hizmetle ilgili bize bir şey söylenemeyen ilçelerde, beldelerde eğer seçim alamıyorsak, bizim kontrol etmemiz gereken tek mekanizma var "kendimiz". Demek ki biz insanların gönlüne girmede bir yanlışlık, eksiklik yapıyoruz. Başkasını suçlamak bizim geleneğimizde de , Demokrat Parti geleneğinde deyok. Ne rahmetli Menderes'ten biz böyle bir şey duyduk, ne Özal'dan ne de liderimiz Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan. Böyle bir gelenek yok. Çünkü biz milletin kendisiyiz, milleti nasıl suçlarız? Suçlu varsa o biziz. Demek ki eksiktik, eksik yaptık, bunları düzeltmekte bizim görevimiz. Sizden ricam odur ki; şurada 2 yıl kaldı 2019'da seçimler var. Ev ev, kahve kahve, masa masa. 'O bize oy vermez, o bizi sevmez, o bize düşmandır' demeden, kapı kapı dolaşacağız. Dolaşacağız ve tekrar tekrar anlatacağız, anlamadı mı bir daha anlatacağız. Kızmadan, darılmadan, gücenmeden hani gençlerin tabiriyle trip atmadan, ben zaten iktidarım demeden. Her köşede iktidar değilsek burada bir eksiğimiz var demektir. Çünkü bizim samimiyetimizden, bilgimizden, becerimizden şüphemiz yok. Bakın Büyükşehir'e muhtemelen geçeceğiz, inşallah Çanakkale'de Büyükşehir Belediyesi olacak. Bunun için bugünkü oyumuz bizeyeter demeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Daha fazla çalışacağız, gideceğiz, kazanacağız. Seçim kazanmak sadece yapılan hizmetlerle olmaz, bire bir insanların gönlüne girmekle olur. Ak partililer olarak şunu yapmayacağız, kendi içimizdeki kavga kadar mantıksız, izah edilemez bir yapı yok. Madem burada aynı amaca hizmet eden insanlar olarak toplandık, birimiz bir adım daha önde olsak ne olur, hiçbir şey ifade etmez. Çünkü biz kendimizle yarışmıyoruz ki, bizim yarıştığımız kesim belli" diye konuştu.

Kepez Belde teşkilatı kongresinde tek liste olarak seçime giren Alper Altınok yeniden belde başkanı seçildi. Kongreye Gider'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, il ve merkez ilçe yöneticileri, delegeler ve partililer katıldı.

